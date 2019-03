Nyheter

Nye vedlikeholdsarbeider står for tur på Lakseveien (Fv 714) gjennom Snillfjord. Det fører til at to tunneler stenges i kveld (21. mars) og natt. Dette gjelder Valslagtunnelen og Fenestunnelen som begge blir stengt for vanlig trafikk fra kl. 22 til 06.

I begge tunnelene blir det mulig å slippe igjennom kl. 23, 00, 02 og 04.