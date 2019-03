- Vi skulle hatt ei ja-side her, men den finnes vel ikke på Frøya...

Nyheter

Konfransier Per Ole Sandvik poengterte i starten av det to og en halv times møtet at dette ikke var noe nøytralt informasjonsmøte, men et møte Folkeaksjonen mot vindkraft på Frøya ville ha for å informere om de negative sidene ved vindkraft i forkant av folkeavstemminga.

- Vi skulle kanskje hatt ei ja-side her, men den finnes vel ikke på Frøya, sa han.

Og blant de cirka 130 oppmøtte denne onsdagskvelden var det neppe mange som ikke hadde bestemt seg i saken på forhånd.

Hogne Hongset tok for seg kraftbransjen, og dro en historisk gjennomgang fra de første vannkraftutbyggingene og heimfallsretten, fram til frislippet og internasjonaliseringen av kraftbransjen.

- Alt handler om å tjene penger.

Han argumenterte for at Norge kan produsere all fornybar energi landet trenger ved å fornye vannkrafta, og at "klimakortet" er noe som trekkes fram av bransjen for å stoppe motstand.

- Kan vinne gjennom

Advokat Lars Selmar Alsaker gikk gjennom det arbeidet han har gjort i å undersøke de juridiske mulighetene for å få stoppet vindkraftutbygginga på Frøya. Vindkraftverket kommer i et område Frøya kommune i sitt planverk har definert som landbruk, natur- og friluftsområde, og at dispensasjonen som er gitt til vindkraftutbygging går ut i april i år. Frøya kommune har nå bedt kommunaldepartementet om å vurdere om det er hans, eller kommunens advokat som har rett.

- Og har vi rett, betyr det at man kan legge resultatet av folkeavstemminga til grunn når det må søker på nytt om dispensasjon. Blir det nei i folkeavstemminga, kan kommunen bruke det til å si nei til ny dispensasjon.

Han viste til at det i Norge kun har skjedd en gang at de kommunale planene er blitt ovesrtyrt av en statlig plan i en vindkraftsak.

- Ny forskning viser helseproblemer

Lege Steven Crozier tok for seg infralyd fra vindmøller, og ny forskning som tyder på at dette er et underkommunisert folkehelseproblem. Han fortalte at han tidligere har fnyst av påstander om at folk blir syke av å bo nært vindmøller, men at det det siste året er kommet fram mer forskning som peker i retning av at lavfrekvent støy (støy man ikke hører) kan skape hjerteproblemer, søvnproblemer og generelt gå ut over den mentale helsa. Han viste en dokumentarfilm som tok for seg en del av denne forskningen.

- Dette er kanskje nerdete, men det er viktig info som ikke har fått nok oppmerksomhet, sa Crozier.

- Slutt på 3600 år med hubro

Biolog og kommunestyrerepresentant Ola Vie tok for seg hvordan vindkraftutbygginga truer viktige naturtyper og det biologiske mangfoldet på Frøya. Og spesielt hubroen. Denne rødlistede ugla har vært i tilbakegang over tid, og i fjor ble det kun registrert ett hekkende par på Frøya. Og dette paret har et jaktrevir som går inn i vindkraftområdet.

- Blir vindkraftverket bygget ut slik det planlegges, vil jeg si at det er stor, overhengende sannsynlighet for at 3600 år med sammenhengende hubro-kekking på Frøya vil bli avsluttet, sa Vie.

Etter innleggene ble det anledning til å stille spørsmål til panelet. Tidligere ordfører Øyvind Johansen fikk avslutte med en appell.

- Jeg er her på vegne av barnebarna mine. Jeg har etterhvert blitt en ihuga vindkraftmotstander, sa Johansen, som tok utgangspunkt i ordfører Berit Flåmos uttaleser til Adresseavisen om at det det nok blir vindkraftutbygging uavhengig av resultatet i ei folkeavstemming.

- Selv om hun hun i etterkant har sagt at hun ble feilsitert, så var budskapet like sant: at det ikke vil nytte med en folkeavstemming. Dette var en svært ødeleggende uttalelse. Og derfor er min appell: Vi er nå midt inne i en folkeavstemming, og nå må vi oppforder folk til å stemme, vi må få folk til valglokalene, og da må de selvsagt stemme nei.