Pensjonistene mobiliserer - i går kveld dannet de et nytt lokalparti

Nyheter

Fra tanken om å danne Pensjonistpartiet Frøya oppsto, til det var konstituert et interimstyre tok det kun i overkant av 14 dager.

- I dag har vi konstituert styret og vedtatt at vi stiller til kommunevalg til høsten. Lista med 15 representanter sender vi inn til kommunen på fredag, forteller leder Arild Margido Johansen til lokalavisa etter stiftelsesmøtet søndag kveld.

For rundt to uker siden tok Svein Otto Nilsen, som er fylkestingrepresentant i Trøndelag for Pensjonistpartiet, kontakt med Johansen og lurte på om det var mulig å danne et Pensjonistparti lokalt på Frøya.

- Jeg kontaktet min bror, Svein Viggo Johansen, som kjenner mer folk enn meg utpå her, og med støtte av Per Ervik og Hitra Pensjonistparti fikk vi oversikt over en del navn og bestemte oss for å stille med liste under kommunevalget til høsten, forteller Johansen.

Styret som ble konstituert søndag kveld er et interimstyre og på årsmøtet senere i år vil et fast styre bli valgt.

Håper på godt interkommunalt samarbeid

Lokale saker som er viktig for Pensjonistpartiet Frøya framover vil være vinmølleutbyggingen, drift av kommunale bygninger og eiendom, nytt sykehjem, samferdsel og veinettet på Frøya og fergeforbindelse mellom Akset på Hitra og Kjørsvikbugen i Aure.

- Det var vel egentlig vindmøllesaken og motstanden mot utbygging som var en av årsakene til at vi ville danne Pensjonistpartiet Frøya, forteller Johansen.

Fergeforbindelsen mellom Akset og Kjørsvikbugen står også høyt på Hitra Pensjonistparti sin liste.

- Vi håper på et godt interkommunalt samarbeid med vårt søsterparti på Frøya. Det er rom for et større samarbeid mellom kommunene på en rekke områder som for eksempel helse og omsorg, mener leder Per Ervik.

Dersom det er noen som ønsker å stå på liste for Pensjonistpartiet Frøya er de hjertelig velkommen til å kontakte leder Arild Margido Johansen eller nestleder Nils Reidar Burøy.

- Vi er veldig takknemlige for den hjelpen og støtten vi har fått fra Hitra Pensjonistparti og vi ønsker å være et parti som ivaretar både de yngre og de eldre sine interesser, avslutter Johansen.