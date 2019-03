Arrangøren bekrefter: Northug stiller til start på Hitra

Nyheter

Toppidrettsveka har fått med seg Petter Northug som utøver på 44 km langløp klassisk fellesstart rulleski på Hitra 22. august.

Det bekrefter Harald Fladseth i Toppidrettsveka i dag. Under pressekonferansen på Lerkendal 12.desember i fjor, var det lite som tydet på at vi skulle få oppleve Petter Northug på startstrek under Toppidrettsveka 2019, sier Fladseth.

- Riktignok sa han at skia skulle legges på hylla og nevnte ingen ting om rulleskia. Til og med de mest positive av oss følte vel at muligheten for å få oppleve Petter Northug med startnummer på brystet svant med pressekonferansen den dagen. MEN Petter Northugs veier, er som herrens, uransakelige, sier Fladseth i en pressemelding.

I dette intervjuet med lokalavisa utdyper arrangøren:

Petter Northug stiller til start i langløpet på Hitra og kommer til å vurdere fortløpende under Toppidrettsveka, om han gyver løs på hele «touren», som også består av Aure og Trondheim.

- Vi gleder oss stort til å ta i mot den aller største stjerna i skisirkuset for ellevte gang. Om formen til Petter blir den aller beste når vi kommer til august gjenstår å se, men kjenner vi han rett så kommer han vel til å sette sitt preg på årets arrangement på en eller annen måte uansett, som så mange ganger før, sier han.