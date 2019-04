Overveldende flertall for nei-sida

Nyheter

Tellekorpset har gjort ferdig jobben etter at valglokalene stengte klokka 18 i kveld. Valgstyret har nå ved 22:30-tida offentliggjort det endelige resultatet i folkeavstemminga om vindkraft.

Det endelige resultatet er:

Ja: 378 stemmer (19,8 prosent)

Nei: 1.503 stemmer (78,7 prosent)

Blank: 29 stemmer (1,5 prosent)

Dette utgjør en valgdeltakelse på 48 prosent, ifølge valgstyret.

Allerede ved 18-tida ble resultatet fra forhånddstemmene offentliggjort. Totalt antall forhåndsstemmesedler var 1.263. Av disse stemte 1031 nei, 217 ja og 15 blankt.

Aksjonsgruppa “Nei til vindkraft på Frøya» har i kveld samlet seg til valgvalke på Hotell Frøya i påvente avstemningsresultatet.

- Det er et kjemperesultat som vi er veldig godt fornøyde med, sa Hege Berg Johansen, Jan-Egil Eilertsen, Per Ole Sandvik og aksjonsgruppeleder Eskil Sandvik om forhåndsstemme-resultatet, og innrømmet at de også var spente på det endelige resultatet.

Les mer om valgvaken her:

Lokalavisa Hitra-Frøya kommer tilbake med reaksjoner.