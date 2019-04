Da politiet kom, vendte folk dem ryggen og gikk ut i marka

Nyheter

Politiet har nå ved 12-tida ankommet Skarsvågen, hvor demonstranter har varslet nye aksjoner når TrønderEnergi er ventet å komme med mer anleggsutstyr i forbindelse med vindkraftutbygginga.

Da patruljen med to betjenter ankom, spredte gruppa av aksjonister seg ut i terrenget. Det er akkurat som motstandsbevegelsen varslet til lokalavisas reporter i dag tidlig.

- Vi skal ikke konfrontere. Vi er her for å gå på tur i naturen, sa Hans Anton Grønskag fra Nei til vindkraftverk på Frøya til lokalavisa i morges. Allerede før klokka åtte i dag var godt over 30 aksjonister kommet til i område mellom Skarsvågen og Grubba. Nå ved lunsjtid er det omtrent 50 aksjonister ankommet stedet.

Siden politiet igjen er tilbake på området, antas det at det nærmer seg at også neste anleggsmaskin er underveis.

Innsatsleder Håkon Flor i politiet sier til Hitra-Frøya at politiets eneste oppdrag er å få folk til å fjerne biler som er parkert langs veien. Politiet sier de har fått melding om trafikkfarlige situasjoner.

- Vi er her for å få folk til å flytte bilene sine, de som har parkert ulovlig, biler som står inn i veibanen, sier Flor.

Så langt har ikke politiet fått kontakt med noen av aksjonistene, for de har bare gått unna og ikke svart på spørsmål fra politiet.

Følg utviklinga i saken her på hitra-frøya.no