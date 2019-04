En typisk duellkamp hvor ungguttene imponerte

Nyheter

Sverresborg-Hitra: 2-1 (1-0)

4.divisjon menn avd. 02

Hitra startet årets sesong i fjerde divisjon med bortekamp mot Sverresborg fredag kveld på Havstein kunstgressbane.

Dagens kamp kunne vippet begge veier, oppsummerer trener Ole Eide.

- Vi lykkes godt med strategien vår i første omgang, vi ligger kompakt og kjører overganger, men på en dødball rett før pause blir det 1-0 til Sverresborg.

Ivrige på å kjempe seg inn i kampen igjen

Laget prøver å fortsette i samme takt etter pausen, tilføyer treneren.

- Men det blir en typisk duellkamp med lange baller fram og tilbake, og lite spill.

Sverresborg går deretter opp i 2-0 ledelse.

- Vi føler at scoringen kommer på en offside, det gjør vi alltid, men det er ikke sikkert at det var det, smiler Eide.

Hitra er ivrige på å kjempe seg inn i kampen igjen.

- Ludvik Hestnes dribler to mann ute på venstresiden innenfor straffefeltet og får straffe som Simen Eide setter i mål.

Treneren er full av lovord og sier at Ludvik som bare er femten år gjør et veldig bra innhopp i dag.

- Sander Stadsvik spiller også en veldig bra kamp og han er seksten år. Det er kjekt å vite at det kommer gode, unge spillere til.

Depper ikke over resultatet

Det har vært en typisk «stang-ut-dag», fortsetter Ole Eide.

- Avslutningene våre stemmer ikke, men alt i alt gjør vi det spillmessig bra så vi blir ikke å deppe over kampresultatet.

- Føles det godt å være i gang med serien igjen?

- Ja det gjør det, samtidig føles det nesten ut som vi har holdt på ei stund allerede på grunn av cupkampene. Neste lørdag blir det hjemmekamp mot Heimdal. Da går vi for årets første tre poeng.