Nyheter

- Justice!, ropte konfirmantene som svar på ordet «climate» i rappen som Sinegugu Mazaname, Christina og Philip sang.

Egenkomponert tekst med rappen «When I say climate, you say justice», var blant innslagene da konfirmantene på Hitra og Frøya fikk informasjon om årets Fasteaksjon.

Sinegugu fra Sør-Afrika, Christina fra Madagaskar og Philip fra Norge går på Sunnmøre Folkehøgskole i Ulsteinvik på internasjonal linje og har innsats for Kirkens Nødhjelp som del av opplæringen sin.

Fasteaksjonen er en del av Kirkens Nødhjelps bidrag til humanitær hjelp rundt om i verden.

- Jeg gikk en time en vei hver morgen for å hente litt vann til familien min, fortalte Sinegugu fra Sør-Afrika. Hun ankom salen med vannbøtte på hodet, afrikanske tegninger i ansiktet mens hun sang på morsmålet sitt.

– Alle jenter måtte hente vann, fortalte hun. Det er langt å gå. Og det er farlig.

– Altfor mange jenter har opplevd vold og overgrep når de har gått for å hente vann. Derfor ønsker jeg å bidra til at mennesker får tilgang til vann i nærheten av der de bor, sa Sinegugu.

Christina, som kommer fra Madagaskar, fortalte om store utfordringer med flom og tørke, samt høyere vannstand, som også den store øya utenfor Afrika nå rammes av. Betydningen av økt vannstand ble behørig demonstrert da seks frivillige konfirmanter ble med på en liten lek med blått tau: Er du rik kan du lettere kjøpe deg ut av klimaproblemene og flytte til høyereliggende områder (her handlet det om å stå på stolen, i stedet for gulvet).

- Vi skal ikke ha dårlig samvittighet for at vi har lett tilgang til vann, sa Philip til konfirmantene. Philip er 19 år og fra Holmlia utenfor Oslo.

– Men vi kan gjerne bidra litt alle sammen og hjelpe verden. Vi har bare en planet å leve på. – Tror dere at vi kan forandre verden?, spurte han.

– JA!, svarte konfirmantene.

– Vi kan alle gjøre litt, svarte en konfirmant, og da kan vi sammen forandre verden.

- Har dere hatt det bra her, spurte Philip.

- JA!, svarte både konfirmanter og foreldre.

Ja, det var et bra opplegg som ble presentert. Lærerikt og spennende. At konfirmantene hadde fulgt godt med i timen ble også synliggjort. I Kahoot hadde mange nesten alt rett, og det var stor kamp om førsteplassen. Hvem som vant? Det er en hemmelighet, men spør gjerne konfirmanten som kommer på døra di mandag 8. eller tirsdag 9. april med bøsse fra Fasteaksjonen, kanskje han eller hun vet svaret.