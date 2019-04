Nyheter

Familien Grøttan blir stående ei god stund på standen til Spabutikken Polarbad under fritidsmessa i Frøya storhall. De kikker på utvalget og tar en nærmere prat med selgeren. En nysgjerrig lokalavisjournalist må deretter bort å spørre de fire om det blir nytt massasjebad med dem hjem i dag.

- Jeg regner med det blir kjøp, ja, bekrefter Oddbjørn Grøttan.

Han legger til at det utendørs massasjebadet til 94.000 kroner skal plasseres på hytta på Oppdal.

- Hvem er det som har aller mest lyst på massasjebad da, de voksne eller barna?

- Det er oss det, smiler datter Hanna.

Alle er enige om at et massasjebad på hytta har vært etterlengtet.

- Det er noe vi har snakket om å kjøpe oss i lang tid. I dag er det et godt messetilbud så da spørs det om vi bare må slå til, sier Oddbjørn.

- Mye interessant å se

Ellers er det ikke noe annet familien Grøttan er på utkikk etter i dag.

- Vi bor på Frøya og måtte ta turen innom når det først arrangeres noe. Vi har jo hytte så bobil er ikke aktuelt for oss, men det er mye annet interessant å se og kjempegreier at det arrangeres fritidsmesse på Frøya, sier pappa Oddbjørn.

Sønnen Jannes sier han godt kunne tenkt seg en snøscooter også, men begge deler blir det ikke, slår Oddbjørn fast.

Deretter går de seg en runde for å se hva annet som er utstilt i storhallen og for å tenke litt nærmere på massasjebadet.

Frøya storhall var fylt med bobiler, båter, ATVer og mye annet spennende for å friste friluftsinteressert øyværinger lørdag. Mye folk var det også innom. I fjor gjennomførte de en godt besøkt bilmesse i storhallen. Arrangøren håper at fritidsmessa også kan utvikle seg til å bli en ny tradisjon i regionens nye storstue.