Få et unikt fargerikt innblikk i krigen som kostet flere millioner mennesker livet

28. juni er det 100 år siden fredsavtalen i Versailles ble signert som symboliserte slutten på den første verdenskrigen.

Den Oscarbelønnede regissøren Peter Jackson kjent for filmer som Lord of the Rings og Hobbiten har skapt en realistisk dokumentarfilm "They shall not grow old" om krigen ved å bruke nyrestaurerte filmklipp fra journalister som har blitt fargelagt og fått lydspor med stemmer fra krigsveteraner som ble spilt inn på 60-tallet.

Peter Jackson har fått fjernet riper og smuss fra filmruller og justert tempoet på de 100-år gamle stumfilmene slik at mennesker rører seg i normalt tempo. Filmene er fargelagt og gjort om til 3D. Jackson har fått eksperter til å lese munnen til personene på filmklippene for å få lagt inn deres replikker og lagt på lyder av for eksempel eksplosjoner, munnspill, hunder og samtaler.

Peter Jackson velger å se bort fra den historiske biten, og ser på menneskene som dro ut i krig, i svært mange tilfeller for å aldri vende hjem igjen. BBC og Imperial War Museum har vært behjelpelige med arkivfoto og lydopptak. Ved å bruke dette har Peter Jackson klart å skape et unikt fargerikt innblikk i krigen som kostet flere millioner mennesker livet.

Fra rekruttenes tidlige entusiasme til skyttergravene får vi se og høre den første verdenskrigen på samme måte som soldatene som selv opplevde krigen, skriver filmweb.no om They shall not grow old.

Filmen settes opp i Frøya kulturhus torsdag, 11.april.