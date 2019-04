Miljøvernforbundet ber om oppsettende virkning

Nyheter

Norges Miljøvernforbund har levert klage på MTA-planen for Frøya vindkraftverk, som NVE godkjente 28. mars. Avgjørelsen har tre ukers klagefrist, men TrønderEnergi valgte å melde oppstart allerede 1. april. I klagen fra miljøvernforbundet ber de om at Olje- og energidepartementet griper inn og gir klagen oppsettende virkning. Det vil si at utbygging stanses mens klagen behandles.

Kravet om oppsettende virkning begrunnes med at utbygger kan gjøre omfattende naturinngrep som ikke senere kan reverseres.

Selve klagen berører flere momenter ved tillatelsen, blant annet at endringen til 180 meters høye vindturbiner ikke er konsekvensutredet.