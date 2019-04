Måtte slukke lyngbrann innunder huset

Nyheter

Det var like før lyngbrannen i Knarrlagsund antente et hus, men rask reaksjon fra industrivernet ved lakseslakteriet på Ulvan hindret brannen i å utvikle seg.

Det var i 16.30 tiden torsdag at brannvesenet fikk melding om lyngbrann midt i et boligfelt i Knarrlagsund.

Men før brannvesenet rakk å rykke ut hadde flere ansatte ved Mowi (tidligere Marine Harvest) lakseslakteri sitt industrivern rykket ut med bedriftens brannslukkingsutstyr.

Da de kom var flammene inn under verandaen på et hus, men heldigvis var det ikke langt ned til sjøen, slik at de fikk vann til brannslangene.

Da Fillan brannvesen kom en stund etterpå var det meste slukket.

Brannen skal i følge politiet ha startet da brenning av et kvistbål kom ut av kontroll.