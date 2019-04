Lokalpolitikerne med råd om godstransport, trafikksikkerhet, mobilitet og Orkdalspakken

Nyheter

Formannskapet ble tirsdag enige om sin tilrådning til kommunestyret, angående Hitra kommunes innspill til fylkeskommunens høringssvar til Nasjonal transportplan for perioden 2022-2033.

Innspillet er delt inn i punktene godstransport, trafikksikkerhet, mobilitet og Orkdalspakken:

1. Godstransport

Den forventede veksten i godstransporten vil utfordre kapasiteten på veinettet både nasjonalt, regionalt og lokalt. Spesielt for vår del av Trøndelag fylke vil de nasjonale prognosene for vekst innen Havbruk utfordre dagens logistikkløsninger. Forventninger om en nasjonal femdobling, tilsier at en ambisjon om å opprettholde lokale og regionale andeler vil medføre enorme volumøkninger. For å ivareta svært viktige samfunnsinteresser som trafikksikkerhet, fremkommelighet, miljø, veibelastning og slitasje, så bør det være lett å forstå at nye transportløsninger må tas i bruk. Og dette må utløses gjennom blant annet varige og sterkere incitament ordninger som fører til godsoverføring fra vei til sjø. Men da ikke slik at det fører til utflagging av norske arbeidsplasser og innenlands verdiskaping. Gjennom arbeidet med Hitra kysthavn har det etter vår og fleres oppfatning, blitt tydelig at havna kan fungere i et effektivt, bærekraftig og framtidsrettet godssystem. Det tar lang tid for større båter å gå inn til Trondheim eller Orkanger, og det vil være langt mer effektivt å omlaste gods i Hitra Kysthavn og deretter sende lettere båter inn fjorden for videre godsbehandling. Slike «matebåter» vil med stor sannsynlighet i framtiden være utslippsfrie og kanskje autonome. Hitra Kysthavn, med sin unike beliggenhet, vil i framtiden kunne være et av de mest effektive tilbud for omlasting, både for sjø-sjø og sjø-vei. Det vises for øvrig til det gode samarbeidet som er etablert gjennom den såkalte Kysthavnalliansen, der 4 forskjellige havneselskap jobber for å få etablert effektive og mest mulig sømløse tilbud innen sjøverts transport. Det vises også til forslag som er lansert med sikte på alternative løsninger for overføring av gods mellom vei og bane, der særlig Berkåk peker seg ut som et velegnet omlastingspunkt i så måte.

2. Trafikksikkerhet

Trafikksikkerhetsarbeidet er basert på langsiktig, kunnskapsbasert og målrettet innsats som involverer et bredt samarbeid mellom offentlige myndigheter og private aktører. Det at mange aktører og etater trekker i samme retning, for å redde flest mulig liv i trafikken, er et av suksesskriteriene for nedgangen i antall drepte. I følge en undersøkelse gjennomført av Transportøkonomisk Institutt på vegne av Statens vegvesen kommer det frem at hver tredje ulykke med dødelig utgang har tungtransportkjøretøyer involvert. Undersøkelsen viser også at utenlandskregistrerte lastebiler/ vogntog har to til tre ganger så høy risiko som norske kjøretøy for å bli involvert i en dødsulykke. I vår region så er det stort sett utenlandskregistrerte lastebiler/ vogntog som befordrer lakseproduktene ut fra regionen og frem til de ulike destinasjonene i Norge/ Europa. Erfaringen med dette er lett å kjenne igjen fra nasjonale undersøkelser og det hyppige medieoppslag viser. Statistikk viser at Øyregionen gjennom tid har hatt et alt for et høyt antall ulykker. Eksempelvis ble det i perioden 2003 -2015 registrert 282 ulykker med 392 skadde, derav 76 hardt skadde/drepte, på veinettet i kommunene Hitra, Frøya og Snillfjord. En slik situasjon og utvikling kan ikke fortsette. Mye må forventes å bli bedre når Lakseveien mellom Hitra og Orkanger blir ferdig. Her vil mesteparten av veien få god standard. Men noe blir antakelig stående igjen, delstrekninger som ikke blir utbedret. Resultatet kan da fort bli standardsprang som direkte forårsaker ulykker. Dette må påaktes og gjøres noe med. Skiftende vær og føreforhold, sammen med uhensiktsmessige definisjoner og dårlige rutiner for godt nok vintervedlikehold er direkte årsaker til alt for mange ulykker og trafikkstopp. Dette forsterkes av kjente flaskehalser som ikke blir utbedret. I sum bør dette være overkommelig å få gjort noe med, samtidig som at verdien og nytten av et bedre løpende vedlikehold av fylkesveinettet får bedre prioritering. Overføring av gods til sjø er også ut fra trafikksikkerhetsperspektiv et svært effektivt tiltak, og må langt høyere opp på dagsorden hos de nasjonale og regionale myndigheter. Hitra kommunestyre ber også om at fylkeskommunene viderefører ordningene med tilskudd til enklere trafikksikkerhetstiltak. Hitra kommune har benyttet seg av disse tilskuddene og dermed fått effektuert en rekke tiltak som helt klart har bedret barns skoleveg. Utbygging av såkalte forenklede gang- og sykkelvegløsninger vil også være effektive bidrag til å øke tryggheten på veinettet i distriktskommunene.

3. Mobilitet

a) Kysten av Nordmøre og Trøndelag har allerede en solid posisjon innen Havbruk, med mange muligheter til å være verdensledende. Dette fordrer imidlertid at man blir mer attraktiv og mindre sårbar som bo- og arbeidsmarkedsregion. Ny fergeforbindelse mellom Aure og Hitra vil i så måte være et rimelig, men avgjørende bidrag for å oppnå det som hele nasjonen og regionen vil ha nytte av. I tillegg vil en slik fergeforbindelse kunne bli helt avgjørende i forhold til bedre beredskap, enn det som i dag erfares når for eksempel uhell og ulykker fører til trafikkstans i tunneler eller langs hoved ferdselsåren FV 714. En slik forbindelse, som forøvrig omhandler reetablering av en fergeforbindelse mellom Hitra og Nordmøre som eksisterte i over 50 år, må innlemmes i den statlige tilskuddsordningen for fergesamband. Og det, uten en lokalt finansiert prøveordning på 2 år for å bevise behovet og nytten.

b) Det løpende vegvedlikeholdet på spesielt fylkesvegene må få en kraftig forbedring kombinert med opptrappede trafikkontroller rettet spesielt mot tunge kjøretøy. Dårlig vegvedlikehold, og da spesielt vintervedlikehold, kombinert med dårlig utstyrte vogntog representerer en uakseptabel høy risiko både for trafikkulykker samt blokkering av samferdselsårer. Det må kunne forventes en kraftig nasjonal satsing for å redusere belastningene som spesielt trafikkulykkene representerer, da både på enkeltpersoner og lokalsamfunn.

4. Orkdalspakken Finansiering og utbygging av den såkalte Orkdalspakken må prioriteres i den nye planperioden.