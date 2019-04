Også kommunestyret i Snillfjord sier nei til vindkraftutbygging

Nyheter

For noen år siden ga Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) konsesjon til vindkraftverk på Frøya og tre vindkraftverk i Snillfjord.

De tre prosjektene i Snillfjord ligger i fjellområdet som omkranser Krokstadøra. Geitfjellet ligger rett sør for Krokstadøra, Svarthammaren/Pålifjellet ligger nordvest, mens Remmafjellet ligger nordøst for kommunesenteret.

I dag, onsdag, stemte 13 mot fire i kommunestyret i Snillfjord nei til utbygging av Svarthammaren. Vedtaket er en høringsuttalelse til NVE, som er konsesjonsmyndighet, opplyser avisa Sør-Trøndelag som først omtalte saken.

I følge NVE har opprinnelig konsesjonær SAE Vind AS trukket seg fra prosjektet, men de har tidligere i år mottatt tre nye søknader om konsesjon til Svarthammaren vindkraftverk i Snillfjord kommune fra Norsk Vind Energi AS, TrønderEnergi Kraft AS og Njordr AS.