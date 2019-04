Bonde advarer mot gravlysene av plast

Nyheter

Gårdbruker Lars Arne Børø på Innsia ber folk tenke seg om når de velger type gravlys på gravplassen. Hans erfaring er at gravlysene av plast har en tendens til å fly avgårde. Noen havner på jordet hans ved gravplassen på Sandstad.

- Jeg hadde satt stor pris på om folk hadde benyttet annet type gravlys enn de med plastikk-kopp. Plastikk-koppene blåser inn på jordet når de er tomme, og slåmaskinen kutter blekklokket til små kniver i gresset. Dette kan få meget stygt utfall for ku og sau, sier han. Han har postet henstillinga på sin egen Facebook-side, og gjentar det gjerne overfor lokalavisas lesere også. Det handler om å spre kunnskapen til flest mulig.

- Glasslysene er mye tyngre og blåser ikke bort når de er tomme, sier Børø.

- Jeg har full forståelse for at folk ikke har tenkt på dette, så dette er kun en orientering og et sterkt ønske fra meg og mine dyr. Jeg har måttet avlive kyr før på grunn av ølbokser, og det er noe av det verste jeg gjør på gården, sier han.