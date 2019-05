Fjerner bergnabben for å unngå nye uhell

Nyheter

Natt til fredag i forrige uke ble en turbinvinge skadet da den kom borti en bergnabb mellom Vollen-krysset og Straum, under transport til vindkraftverket på Eldsfjellet. I dag(torsdag) ble bergnabben meislet bort, pluss at det ble lagt på masse for å utvide svingen.