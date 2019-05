Lakseveien er åpen for trafikk

Nyheter

Sent søndag kveld ble det siste bruelementet på Åstfjordbrua løftet på plass. Det betyr at veien nå er åpen for normal trafikk.

Den siste uka har bruelementene på Åstfjordbrua blitt løftet på plass i tur og orden. Søndag morgen skulle det siste elementet som blir liggende over dagens fylkesvei 714 ved Mjønes, heises på plass. I den forbindelse skulle fylkesveien ved Mjønes stenges av sikkerhetsmessige grunner.

Her passerer det lange og 600 tonn tunge bruelementet pilarene Se video og bilder fra løftinga av det første bruelementet i dag

Vind gjorde at søndagens arbeider ikke gikk som planlagt, og det siste løftet måtte utsettes flere ganger. Men sent i går kveld var forholdene gode, og i god tid før midnatt var det siste bruelementet på plass.

Veien åpen

Det er tidligere meldt at Lakseveien på grunn av løftearbeidene ville bli stengt i inntil tre timer både i dag (mandag) og tirsdag.

I og med at dette arbeidet nå er fullført, blir det ikke nødvendig å stenge veien disse to dagene.

- Vi fikk i går kveld melding fra utbyggerne om at de planlagte arbeidene er utført, og at det dermed ikke blir behov for å stenge veien mandag og tirsdag, opplyser veitrafikksentralen til Hitra-Frøya.

