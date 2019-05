Trenger midlertidig byggeforbud i sentrum

Nyheter

Teknisk komite skal tirsdag ettermiddag ta stilling til om det skal innføres midlertidig byggeforbud i deler av Fillan sentrum, mellom Hitrahallen/Helsetunet og Vikantoppen.

I følge saksfremlegget har Hitra kommune behov for å revidere plangrunnlaget for sentrale deler av Fillan sentrum, med bakgrunn i nye registrerte behov.

- Hvilke konkrete tjenester har Hitra kommune behov for å utvide innenfor dette området?

- Det er beskrevet ganske mange offentlige behov som gjør at man velger å se på en del områder som ligger inntil den såkalte sentrumsplanen. Det er en prosess som har gått over tid, med en vurdering av hvordan sentrum skal bli i fremtiden, og det er nå iverksatt en reguleringsplanprosess. De områdene som ligger tett inntil dette området er tatt med for å sikre at man får en avveining mot kommunens behov. I området på østsiden av reguleringsplanen har blant annet Hitrahallen, sykehjemmet og videregående skole, en del prosesser med beskrevne behov. Vi håper det ikke blir langvarig byggeforbud, men dette er rett og slett for å sikre at man for en god oversikt i en reguleringsplanprosess, som starter nå umiddelbart, sier assisterende rådmann Harald Hatle til lokalavisa.

Lokalavisa har tidligere skrevet om at Hitrahallen har behov for ny flerbrukshall, som formannskapet har bevilget 375.000 kroner for å utrede. Kommunen har også behov for tilpassede boliger for unge med funksjonsnedsettelse, som de har lyst til å bygge på en boligtomt som eies av Vikantoppen AS, men som de ikke har kommet til enighet om ennå. Denne tomten blir nå rammet av byggeforbudet. Og i saksopplysningen står det at formannskapet ber administrasjonen fremme sak for teknisk komite om å endre denne tomten fra boligformål til offentlig formål.

- Vil det bli behov for å bygge på tomtene som ligger i nærheten av Hitrahallen og sykehjemmet?

- Det vet vi ikke ennå. Det er det vi nå skal vurdere i reguleringsplansprosessen. For å unngå å snuble helt i oppløpet foreslår vi et midlertidig bygge- og deleforbud.