- Vi må ofre noen steinrøyser på Frøya for velferda til våre etterkommere.

Det sa representanten Bjørgvin Ervik (Frp) da vindkraftsaken ble diskutert i Frøya kommunestyre i dag.

Borgerlig gruppe hadde på forhånd varslet forslag om at kommunen går til retten og krever midlertidig forføyning i byggearbeidene i Nessadalen. Dette vil si at man vil ha en "hasterettsak hvor retten avgjør om det kan innføres byggestopp på vindkraftanlegget inntil saken er endelig avgjort i kommunaldepartementet. Dette ble i dag vedtatt mot tre stemmer (Bjørgvin Erviks stemme samt Gustav Gjevik (Ap) og Edvin Paulsen (V)))

- Er det virkelig ingen som vil ha vindkraft på Frøya? I Roan lovpriser man nå vindkrafta, sa Ervik og viste til at Frøya kommune vil få millioninntekter fra vindkrafta.

- Det vil komme inn penger de neste 25 år. Det må da være kjempegreier å få penger inn i kommunekassa. Jeg kan ikke skjønne annet enn at Frøya kommune også er interessert i det. Vi må ofre noen steinrøyser på Frøya for velferda til våre etterkommere.

Ervik sier til lokalavisa etter møtet at han vet dette er som å banne i kirka. Utspillet vakte da også reaksjoner blant vindkraftmotstanderne som var til stede under møtet.

- Med brevet som anmoder å utsette vindkraftubygginga på Frøya, vil man kunne prøve viljen til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Har de noe som helst sans for argumentasjonene til kommunen vil de bruke den, sa Ola Vie.

Han forteller at de i brevet til kommunaldepartementet varsler om at de kan gå til retten med saken.

- Da får vi mer tid. Det tidsrommet skal vi bruke på en vettug måte så vi trår rett, sa Ola Vie (SV).

- Jeg synes ikke vi skal sende brevet i det hele tatt. Saken bør gå sin gang. At vi som kommune sender en trussel til et departement mener jeg ikke står seg i offentlig saksbehandling, sa Gustav Gjevik (Ap) da han gikk på talestolen etter Vie.

Aleksander Søreng (Frp) mener at kommunestyret bør gå for brevet fattet av rådmannen, mens Edvin Paulsen (V) som er for vindkraft på Frøya mener det er for sent å komme på banen og prøve å stoppe utbygginga nå.

- Det blir for mye etterpåklok-skap. Denne saken setter kommunen og politikerne i en vanskelig situasjon. Det er nesten så man ikke våger å si man er for vindkraft. Dette kan bli en økonomisk katastrofe for kommunen og skaper ufred mellom naboer og venner. Jeg kommer til å stemme i mot.

Ordfører Berit Flåmo (Ap) presiserte underveis at saken i dag ikke handler om ja eller nei til vindkraft på Frøya, men konsesjonen gitt til Trønderenergi og hvorvidt fristen er overholdt. Når fristen ikke er overholdt blir området i Nessadalen til et NFL-område.

Arvid Hammernes (V) ba om ordet og mener at Trønderenergi ikke hadde kommet i gang med bygginga da konsesjonen gikk ut 7.april i år.

- Jeg reagerer på Fylkesmannens avgjørelse og mener den er helt uforsvarlig, sier Hammernes og høstet applaus fra vindkraftmotstanderne i salen.

- Jeg støtter Arvid fullt ut. Dette er et spørsmål om lokalt selvstyre og hva lokale skal få lov til å bestemme. Jeg godkjenner brevet, sa Knut Arne Strømøy (Sp)

Ordfører Berit Flåmo hadde siste ord i saken før avstemminga. Hun presiserte at det er fryktelig viktig å få utredet konsekvensene av midlertidig forføyning til formannskapsmøtet på tirsdag.

Kommunestyret stemte over brevforslaget. Tre personer stemte mot: Gustav Gjevik (Ap), Edvin Paulsen (V) og Bjørgvin Ervik (Frp).