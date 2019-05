Ramune og Jolita skal lære øyværingene mer om hjemlandet sitt

Nyheter

Frøya bibliotek skal i løpet av 2019 ha en serie møter om forskjellige land. Dette er en del av integreringsarrangementene til biblioteket. Det første møtet var med Christina Pilenga fra Italia. Møt Litauen er det andre foredraget i serien.

På Frøya bor det mange personer fra Litauen. De er den største gruppen blant alle fra utlandet i øyregionen. Det er de to litauiske damene Ramune og Jolita Bagdanaviciute som skal fortelle nærmere om sitt hjemland på Frøya bibliotek, lørdag 25. mai.

Ramune kom til Norge for fire år siden. I Litauen bodde hun i en liten by i nærheten Vilnius med mye skog, innsjø og elv. Hun er veldig glad å plante blomster og alt som er grønt. Hun er pedagog og jobber i en av barnehagene i Frøya kommune, har to barn og mann.

- På Frøya trives alle sammen. Jeg savner mer sol, den store litauiske skogen og litauisk folkemusikk, forteller Ramune.

Jolita kom til Norge for 9 måneder siden fra en liten by i nærheten av Kaunas i Litauen, til sin mann som har bodd to år i Norge. Jolita har studert filolofi (engelsk) og er oversetter. Hun har to barn. Jolita liker håndarbeid, å lage smykker og lage mat, spesielt kaker. Det hun savner er familie, venner og litauisk natur, opplyser biblioteket i en pressemelding.