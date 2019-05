Kommer til å gi de norske langrennsjentene kamp

Nyheter

Verdens nest beste dameskiløper, Natalia Nepryaeva, kommer til Toppidrettsveka i sommer.

Det russiske stjerneskuddet som behersker både skøyting, klassisk, distanse og sprint like godt, ble nummer to sammenlagt i verdenscupen sist vinter og kapret andreplassen under Tour de ski.

Dette er Natalia Nepryaevas første deltakelse i Toppidrettsveka, og hun kommer garantert til å gi de norske langrennsjentene kamp under rulleskiløpet som arrangeres på Hitra, i Aure og Trondheim i sommer, opplyser arrangøren via Facebook.

Lokalavisa har tidligere meldt at hennes russiske landslagskollega Alexander Bolshunov skal delta i den 15. utgaven av Toppidrettsveka og kommer til rulleski-etappen på Hitra.