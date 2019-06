- Utbygginga skal stoppes. Og vi skal dokumentere ødeleggelsene

Nyheter

- Vi gir oss ikke. Vindkraftutbygginga på Frøya skal stoppes! I påvente av dette skal alle naturødeleggelse dokumenteres.

Det sier Eskil Sandvik og Nei til vindkraftverk på Frøya i en uttalelse etter at det torsdag ettermiddag ble kjent at departementet gir TrønderEnergi grønt lys til å fortsette utbygginga av vindkraftverket.

- Statsforvaltningen og departementet bruker løgn og udokumenterte påstander for å gi utbygger medhold i anleggsstart. Vi forventer at Frøya kommune går til søksmål mot staten ved Fylkesmannen og Kommunal og moderniseringsdepartementet, skriver aksjonsgruppa i uttalelsen.

- Juridisk er det er stort makkverk det fylkesmannen gjorde, og at dette får et etterspill, er helt klart, sier aksjonsleder Hans Anton Grønskag i et intervju med Hitra-Frøya.

TrønderEnergi reagerte på sin side med glede over departementets beslutning og sier man vil starte igjen så snart det lar seg gjøre.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har gått gjennom Fylkesmannens vedtak, og ikke funnet grunn til å omgjøre vedtaket om å la TrønderEnergi fortsette arbeidet med vindkraftanlegget på Frøya.

- Det innebærer at dispensasjonen kommunen ga i 2016 fortsatt gjelder. Det er dermed ingenting i veien for at TrønderEnergi kan starte opp igjen arbeidet, skrev KMD i en pressemelding torsdag ettermiddag.

– Jeg har hele tiden vært tydelig på at det ikke er opp til Kommunal- og moderniseringsdepartementet å vurdere om det skal bygges vindkraftverk på Frøya. Vi er bedt om å ta stilling til om fylkesmannen har gjort feil etter plan- og bygningsloven. Det har vi ikke funnet, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.