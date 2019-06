- Han tror fortsatt at det er han som har oppdratt meg, og det må han bare få tro så mye han vil

Nyheter

I forbindelse med at Svein Bertil Sæther har gått av som museumsdirektør ved Kystmuseet, har lokalavisa laget en større sak om hans mangeårige innsats for å etablere et museum i øyregionen. Vi har også tatt en nærmere prat med tre av hans tidligere kollegaer, og ordfører i Hitra kommune, Ole L. Haugen om Svein Bertil.