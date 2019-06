- Man setter ikke opp ei bensinpumpe og lar folk forsyne seg gratis, heller

Nyheter

Vararordfører Pål Terje Bekken (Ap) jobber på Guri Kunna videregående, og har ansvaret for ladestasjonene på parkeringsplassen til skolen. Opprinnelig ble det for fem år siden etablert fire ladestasjoner med uttak for syv el-biler ved skolen. Kun to av dem er i funksjon nå. Stasjonene har enkle lås, men disse kan åpnes lett, og stasjonene brukes ikke bare av skolens ansatte.