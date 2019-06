Nyheter

Hitra fotballklubb reiser i dag til øya Ynys Mon utenfor nordvestkysten av Wales for å delta i Inter Games Football Tournament. Fotball er ikke blant konkurransegrenene under Island Games på Gibraltar senere i sommer, så Inter Games Football Tournament erstatter det.

Veien til Gotland: - Føles som man deltar i OL Det var stort på Jersey i 2015, både å møte høyt sportslig nivå og bli behandlet som idrettshelter. Hitras herre-fotball-lag har store forventninger til lekene på Gotland.

Det er påmeldt 16 øylag fra hele verden som skal gi hitterværingene god og tøff motstand den kommende uka. Hitra stiller med en stor tropp på 32 spillere, både dame- og herrelag.

- Dette må være en av de største fotballhappeningene en hitraspiller kan få med seg, skriver Hitra FK på sin Facebook-side og opplyser at Hitra skal spille følgende kamper:

Søndag 16.juni:

Herrer HFK vs Alderney Kl.18.30

Mandag 17.juni:

Damer HFK vs Ynys Mon Kl.18.00

Herrer HFK vs Isle of Man Kl.18.30

Tirsdag 18.juni:

Damer HFK vs Western Isles Kl.12.00

Kampen kan følges direkte på radio:

www.internet-radio.com/station/CWsport

Onsdag/torsdag: Sluttspill