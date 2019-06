Neste helg blir det markering på Stabben Fort

Nyheter

Etter at det ble bevilget penger til å satse på krigsminnesmerket Stabben Fort, har kulturetaten i Frøya kommune gjennomført mye der. Blant annet er det foretatt sikring av nedgangene til de underjordiske tunnelene som ble bygd under andre verdenskrig. Nedgangene er lite synlige, og kunne rett og slett ugjøre en fare for turgåere.