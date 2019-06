Herlig lagseier for damene, mens herrene fikk bank

Nyheter

Under Ynys Mon Inter-Island Games utenfor nordvestkysten av Wales, vant damelaget i går kveld sin første kamp da Ynys Mon ble beseiret 3-2

En godt fornøyd dametrener Kent Inge Bjerkenes forteller om et meget godt gjennomført førsteomgang med fint spill, tøffe dueller og bra innsats.

- Vi viser at hvis vi spiller ballen langs bakken, så sliter Ynos Mon mot bedre tekniske og kvikke hitterværinger, uttaler treneren på lagets eget Facebookside.

Etter 2- 0 til pause (begge målene av Kristin Jørgensen) får hjemmelaget etter hvilen litt mer kontroll uten at det blir alt for farlig.

Men plutselig varter Hitra opp med et fantastisk angrep, hvor Lina Selvåg får avsluttet i goalgetterstil rett i krysset etter godt forarbeid .

- Selv om vi slipper inn to mål etter dette og det blir meget jevnt på slutten av kampen, så vinner damene fortjent. Godt jobbet av samtlige, oppsummerer Kent Inge Bjerkenes.

Hitradamene har ny kamp allerede i dag (tirsdag) mot Western Isle kl. 14 norsk tid.

Denne sendes direkte på radio, så følg med www.internet-radio.com/station/CWsport

Herrene tapte klart

Herrelaget møtte i går vinner av forrige turnering,

- Vi henger godt med i første omgang selv om flere av spillerene sliter med småskader fra den første kampen. Et effektivt Isle of Man lag, ett billig straffespark og litt sløsing av sjanser fra vår side gjør at vi ligger under 3-1 til pause, melder Hitra FK.

Andre omgang startet helt ok, men etter en times spill er det ikke noen tvil om hvem det er som spilte kamp dagen før og hvem det er som spiller sin første kamp.

- Gutta er helt tomme og det blir stadig større rom til spillerne fra Isle of Man. Vi slipper inn fire mål i andre omgang og taper fortjent 7-1 til slutt, konkluderer hitterværingene.