Kritikerrost countryartist til Hopsjødagene

Singer-songwriter Ida Jenshus er en av Norges ledende kvinnelige countryartister. Hun har akkurat sluppet ny singel "Over before it started" og kommer i august med ny plate. Det skal feires med mange konserter og Ida Jenshus legger i disse dager ut på Norgesturné.

Torsdag 18. juli kommer hun til Hitra og Hopsjødagene på Melandsjø med "From this day on tour 2019" og for å spille den tradisjonelle åpningskonserten i Hitra kirke.

Siden debuten i 2008 har Jenshus gitt ut seks kritikerroste album og fått flere priser, deriblant Spellemannsprisen for beste country album i 2008, 2009 og 2012. Hun er kjent for låter som These are the days, Har du glemt, Heartland, Millions ways og Greatest love. Ida Jenshus spiller en blanding av pop, rock og country. Den første smakebiten fra det kommende albumet "Love you a little less" tyder på at hun går i en mer pop-aktig retning.

- Det blir nok den mest poppa plata jeg har laget, men med ganske mye mørke som ulmer under det fine, sier Ida Jenshus via sin hjemmeside.