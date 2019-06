Se hva som skjer bak kulissene

Nyheter

I helga kan du følge Titranspelet «behind the scenes» via lokalavisas Instagram-konto: hitrafroya.

Titranspelet er et utespel, som ble framført på Titran første gang i 1989. Spelet tar for seg en av Norgeshistoriens største ulykker på havet.

140 mann mistet livet under en storm som ingen var forberedt på. Gjennom ord og toner skal vi være med i tragedien, føle noe av kystfolkets maktesløshet overfor den naturen de stadig måtte utfordre. Titranspelet er et spel om et folk som kjemper mot krefter i og utenfor seg selv. Den kampen skal aldri ta slutt.

Følg Titranspelet på lokalavisas Instagram for å få et innblikk i hva som skjer bak kulissene før kveldens premiere og underveis i spelhelga.

Lokalavisa har tidligere hatt Instagram «takeovers» på UKM, vgs-musikalen og dragracing.