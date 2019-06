Nå er denne sentrumstomta klarert for 40 boliger

Nyheter

Utvær As (Bekken-familien) eier tomta som går mellom Stjernesenteret/Kysthaven og Frøya herredshus, området som nå brukes som parkeringsplass for handlende i Sistranda sentrum. Om to år kan det fortsatt være parkeringsplass på deler av området, men da innebygges i sokkelen på ett fire-etasjers bygg.