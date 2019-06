AS fikk konsesjon for å utvikle jakt- og fisketurisme

Nyheter

Åge Eriksen Holding AS hadde søkt om konsesjon på erverv av eiendommen Volden gnr 6 bnr 1. Eiendommen er på knapt 2.300 mål, og gikk i arv etter at tidligere eier døde. I søknaden står det at eiendommen skal brukes til utleie av den dyrka jorda, jakt-og fisketurisme og på sikt drift av skogen.