- Utearrangement er ekstremsport

- Vi er veldig godt fornøyde med gjennomføringa av Titranspelet. Spesielt med tanke på værforholdene, forteller kulturhussjef og prosjektleder for Titranspelet, Håvard Dyrø.

Det var i utgangspunktet satt opp tre forestillinger sist helg, men forestillinga på lørdag ble avlyst på grunn av sterk vind og store nedbørsmengder.

- På tampen av dagen kom vi i prosjektgruppa fram til at det ikke var forsvarlig å arrangere spelet på lørdag. Vi informerte aktørene som viste stor forståelse for det. Vi fikk heller ingen negative tilbakemeldinger fra publikum, sier Dyrø.