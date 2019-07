Torleif solgte øl og fish&chips for millioner i fjor. Men å leve av en sommerpøbb i havgapet handler ikke bare om å kunne drive godt

Nyheter

Regnskapstallet for Supen pøbb viser at det i 2018 ble solgt mye øl, bakalao, fiskesuppe, og ikke minst fish and chips, fra serveringsstedet på Bogøya. I løpet av en hektisk sommersesong ble det omsatt for 2,350 millioner kroner. Av dette oppnådde Torleif Skatvold et driftsresultat på i overkant av 900.000 kroner.