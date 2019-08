Politikerne vil hasteinnkalle Witzøe

Nyheter

Formannskapet i Frøya ber om at rådmannen tar kontakt med SalMar-gründer Gustav Witzøe for å få i stand et hastemøte angående mulige forhandlinger med utbygger.

Dette er det eneste som hittil er kommet fra den lukkede delen av møtet i dag.

I morges ble det innført oppholdsforbud i hele konsesjonsområdet for vindkraftområdet. Det betyr at aksjonistene også må flytte helt ut av leiren de har oppholdt seg i de siste månedene. Også dette vedtaket har skapt sterke reaksoner.

I helga ble det kjent at det tyske selskapet Stadtwerke München, som er hovedeier i utbygginga på Frøya, åpner for å bli kjøpt ut av vindkraftsatsinga og Gustav Witzøe har uttalt at han er villig til å bli med på et spleiselag.

Representanter for utbygger Trønderenergi og entreprenør Søbstad har i dag vært i Frøya formannskap for å orientere politikerne om framdrift i utbygginga.