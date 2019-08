Tre pensjonerte lensmenn tilbake i trafikktjeneste

Nyheter

Under Toppidrettsveka torsdag kveld ble Fillan sentrum stengt for trafikk, med omkjøring gjennom boligområder. Et betydelig antall frivillige stilte opp for å dirigere trafikken. Blant dem var tre tidligere lensmenn, Ove Fiskvik, Dagfinn Herskedal og Inge Dahlø satt til å lede arbeidet. Lokalavisa møtte to av dem ved avkjøringa ved Alfo.