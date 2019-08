Måsøval får utvide kaia

Nyheter

Måsøval Eiendom har søkt om å få oppgradere og utvide kaia de har i Sætervågen havn på Dyrøya. Kaia ligger ved fergeleiet, men det er vurdert at utvidelsen verken vil være til hinder for fergetrafikk eller annen trafikk inne i havna. Forvaltningsutvalget i Frøya har gitt dispensasjon fra reguleringsplanen for Sætervågen til tiltaket.