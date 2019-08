Trenger flere menn skal Hitterklang bestå som blandakor

Nyheter

Den nye Hitterklang-dirigenten, Tora Hedges, har hatt sitt første møte med styremedlemmene i Hitterklang og der ble det raskt klart at det må jobbes med videre rekruttering, særlig av menn.

- Hitterklang tilhører kulturbegrepet på Hitra. Vi er et rimelig stort sangkor som presenterer sang og musikk i ulike sammenhenger. På våren var Hitterklang nesten et rent damekor. Intensjonen er at vi skal bestå som blandakor, men vi er på grensen til at det går, sier kormedlem, Ove Fiskvik.

- Vi oppfordrer derfor på det sterkeste at menn i alle aldre melder sin interesse og kommer på øving. Fra nye fremadstormende kormedlemmer til gamle Dolmsundgutan. Vi vet det er mange utpå her som er glade i å synge.

Det var like før taket løftet seg Fredag kveld ble området fremst i Sletta kirke forvandlet til en gyngende masse av sangere fra hele tre flotte kor. Ei nærmest fullsatt kirke frydet seg over gospelkonserten som nesten fikk kirketaket til å lette.

Et felleskap

Det finnes ikke noe triveligere enn å synge i kor, slår Tora og Ove fast.

- For mange er det naturlig å være med og synge i fellesskap. Ta for eksempel 17.mai eller TV-program som Allsang på grensen. Det er veldig moro og man blir del av et fellesskap med andre som også finner glede i det å synge. Det er en fin plass å møte nye mennesker og bli kjent med andre utenom jobben. I tillegg er det veldig avkoblende.

Man trenger ikke være toppskolert i sang eller musikk for å bli med, legger de til.

- Du synger med den stemmen du har. Med ny dirigent og nytt repertoar starter så og si alle sammen med samme utgangspunkt når koret starter opp øvingene igjen, tirsdag 27.august i biblioteket i Fillan, sier Ove Fiskvik.

- Vi skal kose oss med musikken. Det er viktig med god dialog og kombinere hva har koret lyst til og hva brenner jeg for når det kommer til repertoar. Nå gleder jeg meg til å treffe tidligere kormedlemmer og potensielt nye. Alle er hjertelig velkommen til å bli med i Hitterklang, sier dirigent Tora Hedges entusiastisk.