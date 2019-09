Her er de 25 som har fått fast plass i det historiske, nye Hitra kommunestyre

Nyheter

1.januar 2020 ser nye Hitra kommune dagens lys etter sammenslåing av dagens Hitra kommune og deler av dagens Snillfjord kommune. I samme stund utvides kommunestyret fra 23 til 25 faste representanter. I kveld, et lite døgn etter at valgresultatet var klart, har stemmestyret kontrollert at valget har gått riktig for seg. Hvilke personer som skal sitte i det nye og dermed historiske kommunestyret, er nå også klar.