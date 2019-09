Ga tillatelse til garasje etter befaring

Nyheter

Johan Peder Oldervik søkte om å få fradele en parsell slik at han kunne bygge garasje på sin fritidseiendom på Vikstrøm ved Kverhusvika på Hitra.

Administrasjonen i Hitra kommune var innstilt på å avslå søknaden, da tomta lå innenfor et område i reguleringsplanen som var avsatt til landbruk- natur og friluftsliv. Men i forbindelse med at teknisk komite skulle behandle saken, hadde komiteen en befaring. Etter å ha sett på forholdene, valgte komiteen å gi dispensasjon til at søkeren kan fardele tomt til garasje. De begrunner dette med at hensynet til reguleringsplanen for Vikstrøm ikke blir vesentlig tilsidesatt ved å innvilge dispensasjonen.