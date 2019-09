Nyheter

Forskningsdagene er en årlig festival hvor forskere over hele landet vise deres bidrag til samfunnet. I Trøndelag blir det 30 arrangementer. I Øyregionen er det Guri Kunna videregående skole, skolested Frøya, som arrangerer forskningsdagene i forskningsteltet på skolen, torsdag 26. september og fredag 27. september.

Tema er miljø, og elever vil engasjere alle som kommer innom med interaktive prosjekter hvor fokus er på marin forsøpling og forvaltning av havets ressurser. Hvor kommer all forurensingen fra? Hvordan og hvorfor finner vi mikroplast i maten vi fanger fra havet? Hva tenker folk flest egentlig om miljø og klimaendringer?, opplyser Guri Kunna videregående skole.

Et spadetak i Sistrandsfjæra som avslørte mye Ved Guri Kunna videregående forskes det på mikroplast. Realfag-elev Austeja Liutkute synes det er både interessant og meningsfullt.

Under Forskingsdagene på Frøya skal Restaurant og matfag utforsker hvordan man kan lage et bærekraftig måltid. Næringslivet skal vil vise hvor bærekraftig de er i sine aktiviteter. Forskningsmiljøer fra NTNU og Havforskningsinstituttet vil vise hvordan de forsker på klima og de store biologiske endringene som skjer i havet akkurat nå.

Guri Kunna vgs. arrangerer også tur med skolebåten Fru Inger fra den nye brygga si, der man drar ut og samler inn prøver til våre utforskere i forskningsteltet.

- Det her e ein gutte-krabbe Ungene fra Sistranda kystbarnehage deltar på forskningsdagene. Men de vet mye fra før.

Maneter mot mikroplast

Forskningsfartøyet Gunnerus benyttes for å lære mer om havets ressurser. Gunnerus har gjestet Øyregionen mange ganger. Under Forskningsdagene blir forskningsfartøyet å finne i Trondheim, opplyser Forskningsdagene i en pressemelding.

- Det er blant annet påvist at maneter samler mikroplast. Forskerne forsøker nå å lage et filter av manetslim som skal brukes på renseanlegg og fabrikker hvor det produseres mikroplast. I havet finnes mulige løsninger på noen av vår tids største utfordringer: klima, energi og mat. For å kartlegge dette trengs forskning. Denne type kunnskap er viktig for å styrke Norge som havnasjon, sier Forskningsrådets leder John-Arne Røttingen.

Mer kildekritikk

I en tid hvor alle påstander lar seg publisere i en stadig mer uoversiktlig medieverden, er et av Forskningsdagenes mål å styrke folks evne til kildekritikk og forskernes mulighet til å motarbeide falsk «forskningsinformasjon».

– Forskning må ikke likestilles med meninger eller ren synsing. Det er viktig at mediene og folk flest har en mer kritisk vurdering, og ser forskjellen, sier Røttingen.

Miljøutfordringer

Årets hovedtema er miljø og klimaendringer.

– Forskningsdagene bidrar til å skape et bredere engasjement for ny viten. Det engasjementet trenger vi i høyeste grad når det gjelder miljøet. Vi vet vi må omstille oss for å møte klimaendringene og andre miljøutfordringer. En viktig del av forskernes jobb er å fortelle om endringene, men også finne ut hvordan samfunnet best kan løse utfordringene, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.