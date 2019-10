Også politiet blir tilstede på infomøtet om vindkraft-utbygginga

Nyheter

- Politiet vil være til stede på informasjonsmøtet 2. oktober kl.17:00 i Kommunestyresalen på Frøya. Det opplyser politiet i Trøndelag til lokalavisa Hitra-Frøya.

TrønderEnergi har kalt inn til informasjonsmøte onsdag ettermiddag og understreker overfor Frøya.no at det blir et informasjonsmøte med spørsmål og svar og ikke debatt om det skal bygges ut vindkraft på Frøya eller ikke.

- Vi skal fortelle om fremdriften og orientere om videre planer, og svare på spørsmål knyttet til vindparken. Vi vet at et slikt møte er etterlyst, derfor ønsket vi å innfri det ønsket, sier konserndirektør for kommunikasjon og samfunnsansvar i TrønderEnergi, Stig Tore Laugen, til avisa.

Denne uka opplyste politiet at de forlenger oppholdsforbudet ved anleggsområdet for Frøya vindkraftverk. Og i går fortalte lensmann Tor Kristian Haugan til lokalavisa Hitra-Frøya om hvorfor de mener det er nødvendig med å forlenge perioden ingen får oppholde seg i området.

Det intervjuet kan du lese her:

- På informasjonsmøtet vil det gis informasjon om oppholdsforbudet, opplyser politiet.