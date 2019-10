Måsøval åpner visningssenter

Nyheter

Måsøval Fiskeoppdrett og Kristiansund kommune går sammen for å etablere et visningssenter og et visningsanlegg for laks i Kristiansund.

Etableringen skal gi publikum et unikt og levende innblikk i oppdrettsnæringen, og man har mål om å skape en møteplass for næringsliv, publikum og studenter, heter det i en pressemelding fra Kristiansund kommune.

Det er Måsøval Fiskeoppdrett fra Frøya som vil stå som søker om visningstillatelse.

Selskapet har i dag to oppdrettslokaliteter i Kristiansund.

-En etablering av et visningssenter for laks i Campus åpner for unike muligheter for formidling og tilrettelegging for publikum. Vi skal samarbeide med profesjonelle aktører for å sikre en god og interessant formidling av en spennende næring. Vi er glade for samarbeidet med Kristiansund kommune og ser frem imot å etablere oss i campus med både kontorplasser og et unikt visningssenter som vi mener vil bli en turistattraksjon i Kristiansund, sier Miljø- og utviklingsleder Monicha Seternes fra Måsøval.

Selskapet har anslått en investering på flere titalls millioner kroner i visningsanlegget og visningssenteret over 10 år, og har som mål at overskudd fra visningstillatelsen skal komme senteret og publikum til gode.

-Å kunne etablere et visningssenter i en kompetansehub som Campus vil også åpne unike muligheter for synergier og samarbeid, sier Monicha Seternes.

- Vi ønsker å skape et senter hvor pågående forskning og spennende, nyutviklet teknologi fra lokale og regionale havbruksmiljøer får mulighet til å vise seg frem. Formålet med etableringen er å gi publikum et innblikk i havbruksnæringen gjennom et solid og levende utstillingsvindu. Man har ambisjoner om å skape et senter som, i tillegg til å vise laksens utvikling og reise gjennom attraktivt og inte raktivt design, blir en plattform for lokalt næringsliv. Næringslivet i Kristiansund er både kompetent og innovativt, og man har en rekke spennende bedrifter som kan vise frem interessante havromsrelaterte prosjekter og teknologier, sier Helge Hegerberg, rådgiver i Kristiansund kommune.

Visningssenteret skal lokaliseres på kaikanten, i første etasje av Campus Kristiansund.