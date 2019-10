Slagsmål utenfor utested - en mann til legevakt

Nyheter

Politiet fikk like over klokka ett i natt melding om et slagsmål utenfor utestedet Diamond Club på Siholmen, Sistranda. Det var 4-5 personer involvert i håndgemenget. Politiet var på stedet fem minutter senere, og da viste det seg at en av personene hadde fått et kutt i panna som gjorde at han ble sendt til legevakta på Orkanger for ytterligere oppfølging.