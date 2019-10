Arbeidstilsynet mener Frøya Vind AS brøt forskrift

Nyheter

Arbeidstilsynet hadde i august tilsyn med Frøya Vind AS, som er byggherre for Frøya vindkraftverk. Under tilsynet ble den såkalte SHA-planen gjennomgått. Det er en skriftlig plan for sikkerhet, helse- og arbeidsmiljø, og er hjemlet i byggherreforskriften, paragraf åtte. Tilsynet hadde spesielt fokus på kapittelet i planen som beskriver risikoer og spesifikke tiltak under byggingen av vindkraftverket.