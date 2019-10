Deler historier om nød og fattigdom, men også om håp og forventning

Nyheter

Winnie Anyango og Sharon Kiswa fra Nairobi i Kenya besøker Hitra misjon- og nærmiljøsenter på Fillan 1. november.

Begge to har sin oppvekst i Kibera-slummen, en av de største slummene i Afrika. Gjennom organisasjonen NSP-AID (North South Partnership), har de nå fått mulighet til utdanning. I tillegg til å studere, hjelper de til med frivillig arbeid blant barnefamilier som trenger hjelp til mat og skolegang for barna sine, forteller organisasjonen i en pressemelding.

- Et møte med et menneske kan få uante konsekvenser. Alle har en historie å fortelle, og historiefortelling kan gi ny kunnskap og forståelse. Et slik møte får du når Winnie Anyango og Sharon Kiswa besøker Hitra misjon- og nærmiljøsenter, forteller Gunnar Hamnøy, daglig leder i NSP AID. Han deltar også i møtet.

- Winnie og Sharon forteller sine egne historier om nød og fattigdom, men også om håp og forventning, sier Hamnøy.

De tre besøker for tida en rekke steder rundt om i Norge.

Gunnar Hamnøy har sin yrkesbakgrunn fra Norsk Luthersk Misjonssamband. De siste årene har han jobbet for NSP-AID, som hjelper barn og unge i Etiopia og Kenya som har det vanskelig.

- NSP-AID sine givere støtter i dag over 1000 barn med skolegang og mat i to slummer i Nairobi. I tillegg støtter de et barnehjem med 53 barn ved Mombasa på kysten av Kenya, samt en del arbeid i Etiopia. I løpet av vinteren håper man også å kunne åpne en barnelandsby for barn som har mistet sine foreldre. Når alt er ferdig, vil denne barnelandsbyen huse 72 barn, sier Hamnøy og ønsker velkommen til et varmt og sterkt møte med Winnie og Sharon.