Friluftskjempe frykter frislipp av vindkraftverk

Nyheter

Regjeringen meldte onsdag at de vil skrinlegge den nasjonale rammeplanen for vindkraftverk, etter en massiv motstand i høringsrunden.

– Det skulle være et konfliktdempende tiltak, det har det ikke vært med de svarene vi ser. Derfor har vi tenkt til å legge vekk denne nasjonale rammen og si at vi ikke skal ha noen nasjonal ramme for vindkraft fremover, sa statsminister Erna Solberg til NRK.

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg sa til NRK at han varsler en full gjennomgang av konsesjonssystemet for vindkraft.

–Tidsfrister, involvering av kommunen, detaljnivået er ting som vi ser det er grunnlag for å se på og gjøre bedre enn det er i dag, sa Freiberg.

Frykter frislipp

Norsk Friluftsliv, som er fellesorganisasjon for 17 frivillige friluftsorganisasjoner, og over 950.000 medlemmer, tror ikke det vil stoppe vindkraftutbygging på land.

- Men man skal ikke tolke dette som et nei til videre utbygging av vindkraft i norsk natur. I verste fall kan dette føre til et frislipp, sier Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv i en pressemelding.

Ifølge Norsk Friluftsliv avslørte den nasjonale rammen for vindkraft store kunnskapshull, og mener derfor det er et sterkt behov for en oppdatering av kunnskapsgrunnlaget om virkningene av vindkraft, både på kort og lang sikt. De mener det må på plass før man eventuelt åpner for nye konsesjonsbehandlinger.

- Verdien av natur og friluftsliv må også vektlegges mye mer i konsesjonsbehandlingen. Naturkrisen vi står ovenfor er minst like stor som klimakrisen, og vi må nå sørge for å få mer natur, ikke mindre natur, sier Heimdal.

Heimdal mener at gamle vindkraftkonsesjoner, der anleggsarbeidet ikke er påbegynt, må gjennomgås på nytt med et oppdatert kunnskapsgrunnlag, og vurderes etter nye konsesjonsregler.

Ønsker helhetlig energiplan

Fellesorganisasjonen mener det haster med å få på plass en helhetlig plan for produksjon av fornybar energi.

- Den bør fokusere på alternativer som havvind, energieffektivisering og solenergi. Målet må være energiløsninger med minst mulig konsekvenser for natur, mangfold og friluftsliv, sier Heimdal ifølge pressemeldingen.