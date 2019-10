- Alvorlig inngrep i allemannsretten

Nyheter

Ola Vie (Sv) er med i aksjonsgruppa mot vindkraft på Frøya. Til det siste kommunestyret i perioden hadde han levert en interpellasjon om politiets oppholdsforbud i vindkraftområdet. Han pekte på at oppholdsforbudet dekker en stor del av Frøyas utmark, og mener at innføringen ikke bare handler om å begrense sjansen til å demonstrere mot vindkraftutbygginga, men også en veldig begrensning av allemannsretten.

Han ramset opp det han mener er fire sentrale følger av oppholdsforbudet:

- Den demokratiske retten norske borgere har for å ytre motstand mot statlige vedtak, retten til å demonstrere, blir effektivt fratatt majoriteten av kommunens innbyggere (opphold i de overnevnte områdene bøtelegges med kr 8000, og med økende bøtesats ved gjentatte overtredelser).

- Retten til fri ferdsel i de områdene og til de tidspunktene anleggsarbeidet ikke pågår er definert som straffbart.

- Høsting av allemannsrettighetene sopp og bær, samt utnytting av grunneiernes rett til jakt og fiske blir berørt på en utilbørlig måte.

- I forbindelse med utøvelse av jakt på hjortevilt blir rettighetshaverne kompensert, mens rettighetsinnehaverne som utøver jakten og kommunal viltmyndighet får utfordringen.

Vie sa han ikke har funnet noen tilsvarende saker i Norge der politiparagrafen for å sikre ro og orden er brukt til å innføre oppholdsforbud i et så stort område.

- Jeg kjenner gufset fra fortida

Ola Vie fikk i dagens kommunestyremøte støtte fra en av de som har stått på den motsatte siden i vindkraftsaken. Helge Borgen (Ap) har vært blant de få i kommunestyret som har stemt mot forsøkene kommunen, etter den siste folkeavstemminga, har gjort på å stoppe vindkraftutbygginga.

- Jeg kjenner gufset fra fortida, når jeg hører om et slikt politivedtak. Her brukes politiet til å begrense allemannsretten. Og det er mange år siden politiet ble brukt på folk som ytrer seg. Jeg misliker dette så sterkt at jeg vil være med på hva som helst, sa Helge Borgen.

Ordfører Berit Flåmo var i interpellasjonen utfordret til, på vegne av Frøya kommune, å levere en protest mot oppholdsforbudet til politimesteren.

Hun støttet innholdet i Vies interpellasjon, og viste til at en slik type oppholdsforbud kunne true allemannsretten som et viktig prinsipp i Norge. Hun forslo å invitere politimesteren til Frøya kommunestyre for å diskutere hvordan politiet i denne saken har begrenset allemannsretten for et så stort område. Dette sluttet interpellant Ola Vie seg til.

Lensmann Tor Kristian Haugan deltok tidlig i oktober deltok i et infomøte om vindkraftutbygginga på Frøya. Her forklarte han at oppholdsforbudet var begrunnet både i det å sikre at anleggsarbeidet får gå sin gang uten forstyrrelser, men også på grunn av sikkerheten til de uvedkommende som beveger seg i et område hvor det gjøres sprenginger flere ganger for dagen. Han begrunnet også hvorfor forbudsområdet var utvidet nå i oktober.

- Dette er fordi det skal settes opp master, og det er beregnet en del helikopterflyging med tunge laster inn i de områdene, sa Haugan blant annet.