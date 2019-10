Kristin har fått overlevert kjedet

Nyheter

Nye Frøya kommunestyre har - som ventet - i dag valgt Kristin Furunes Strømskag (H) som Frøyas nye ordfører. Hun fikk overlevert ordførerkjedet av avtroppende ordfører Berit Flåmo.

- Gratulerer med vervet, Kristin. Dette blir spennende. Jeg vil samtidig gratulere dere alle med verv i kommunestyret, sa Flåmo til Strømskag og de andre nyvalgte kommuenstyrerepresentantene.

I sin avslutningstale tok også Flåmo opp kvinneandelen i kommunestyret.

- Det er for få damer, både i det forrige kommunestyret og i det nye. Pariene er for dårlig rekruttere kvinner. Derfor er det ekstra artig å gi kjedet til deg, sa Flåmo.

Kristin rørt

En rørt Kristin Strømskag takket for vervet og snakket om hvordan hun ser for seg den politiske framtida.

- Dette skal vi få til. Nå sitter vi på rett side av bordet, sa Strømskag.

Hun rettet også en stor takk avtroppende ordfører.

- En stor takk til Berit for den rausheta og hjelmsomheta du har vist meg etter at forhandlingene var avslutta. Du har svart på mine mer eller mindre gode spørsmål. Dette blir litt som å hoppe etter Wirkola, du har vært en flott ambassadør for Frøya. Tusen takk for innsatsen du gjort for Frøya, sa Strømskag.

Fylkesmann Frank Jenssen har sendt hilsen til begge de to kvinnene. Jenssen takket Flåmo for godt samarbeid sendte hilsen til Strømskag med forventing om godt samarbeid.

Strømøy varaordfører

I valget av varaordfører foreslo de borgerlige samarbeidspartiene Knut Arne Strømøy, mens opposisjonen foreslo Berit Flåmo. Her ble - som ventet - Strømøy valgt til varaordfører.

- Tusen takk for tilliten. Jeg har bodd på Frøya i 62 år, og har vel aldri vært så omsvermet som nå. Vi har hatt mange beilere de siste par månedene. Det har resultert i .. det er fryktelig artig at vi går fra én representant til fem i dag. Det er en fantastisk reise vi har vært med på i partiet. Det er bare en ting jeg angrer på i denne valgkampen, og det er at "blir jeg varaordfører skal jeg slutte å røyke". Der sliter jeg litt, sa Strømøy med et smil i sin takketale.