Kan bli Årets trønder

Han har vært tydelig vindkraftmotstander helt siden han fulgte Gunvald Solbakken inn i den første vindkraft-motstandsgruppa på Frøya - Perikum - for 17 år siden. Etter at vindkraftmotstanden virkelig ble tydelig i vår, har han blitt landskjent for sitt engasjement for et Frøya urørt av vindkraftutbygging. Nå kan Hans Anton Grønskag bli kåret til "Årets trønder".

Det er Adresseavisen og NRK Trøndelag som står bak kåringen. Fram til 7.november kan folk flest foreslå kandidater. Deretter skal en jury plukke ut fem kandidater som folket kan stemme på. NRK Trøndelag forteller at Hans Anton Grønskag er en av kandidatene som er foreslått.

– Det er jo artig at slike stemmer som oss ute på Frøya også kan fremme et viktig budskap. Vi gjør det jo ikke bare for oss, men også for barnebarna våre. Alle generasjoner har engasjert seg i denne saken, noe som er utrolig flott å se. Det å bli foreslått, synes jeg er veldig fint, og jeg tar forslaget først og fremst som en støtte til saken jeg jobber for, sier Grønskag til NRK Trøndelag.

Det er ingen tvil om at det siste året har vært meget spesielt for Grønskag i aksjonsgruppa "Nei til vindkraftverk på Frøya". Vinteren, våren, sommeren og høsten har stått i motstandskampens tegn, og ofte har det vært Grønskag som har frontet saken i lokal- og riksmediene. I vår, da bølgene var som høyest, satte lokalavisa Hitra-Frøya seg ned sammen med Grønskag for å reflektere over hans engasjement.

- Dette er på mange måter en grasrotbevegelse og sak som angår mange. Når det blir snakk om å omforme heimplassen til folk blir engasjementet stort, sa Grønskag.

