- Han var et eksempel til etterfølgelse

Budskapet om Frank sin bortgang ble mottatt med sorg blant naboer og venner i Børøsundet og Hestvika.

Frank var en meget avholdt mann som var kjent med de aller, aller fleste i sitt lokalsamfunn.

Han var utadvendt, alltid i godt humør og hadde alltid et godt ord til oss naboer og venner.

Som arbeidskollega og ansatt ved Astor as i over 30 år, så var han et eksempel til etterfølgelse.

Han ble etter hvert en nøkkelperson ved bedriften, og hadde forskjellige ansvarsområder etter hvert som bedriften utviklet seg gjennom mer enn 30 års virke.

Han var kreativ, så ny løsninger og muligheter, var ikke redd for å si i fra dersom han mente noe var galt og ikke var til arbeidsplassens og de ansattes beste.

Han må ha hatt en meget god helse da jeg ikke kan huske at han hadde fravær pga. sykdom.

Frank hadde et meget godt og langt ekteskap med sin Lovise.

Da Lovise på sine eldre dager ble alvorlig syk og måtte flytte til Hitra Sykehjem, så viste Frank uten sidestykke en rørende omsorg og omtanke for sin kjære Lovise. En omsorg og omtanke som imponerte alle som kjente Frank.

Jeg snakket med Frank 14 dager før han sovnet inn. Han var ikke redd for å dø, han gledet seg til å møte Lovise som han omtalte som verdens beste kone og kjæreste.

Jeg lyser fred over Franks minne.

Børøsundet/Hestvika

7/11-2019

Torleif Strøm